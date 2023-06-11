Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 17:30 за київським часом.

Сьогодні, 11 червня, відбудеться перша прес-конференція нового головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Захід, присвячений товариському матчу проти збірної Німеччини, розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із гравців національної команди.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.