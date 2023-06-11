Сергій Станіславович висловився перед матчем з німцями.
Сергій Ребров, Скріншот Ukrainian Assoсiation of Football
11 червня 2023, 17:54
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався з журналістами на пресконференції перед товариським матчем з Німеччиною.
Про матч з Англією
"Не розумію, навіщо говорити про гру з Англією. Наставником був Руслан Ротань. Якщо Руслан запитував щось, то він робив це особисто. Але він був тренером. Зараз я буду відповідати за результат та готувати команду до гри".
Про помічників
"Усі помічники, з якими я працював в Аль-Айні. Додали ще Гліба Платова. Всі домовились. Всі були задоволені працювати на Україну. Моя пропозиція була — працювати з цими фахівцями. Федерація підтримала".
Про особливості роботи тренером збірної
"Я згоден, це інша робота, аніж в клубі. Але це робота на збірну України. Будь-який фахівець з України, якщо йому запропонують працювати у збірній, він, я вважаю, не відмовиться. Я не відмовився. Я пишаюсь тим, що працюю зі збірною України. Зроблю все можливе для України", - підсумував наставник.
У понеділок, 12 червня, відбудеться контрольний матч між збірними Німеччини та України. Гра пройде у Бремені.
Німеччина — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу