Україна

Відомий український коментатор підтверджує чутки в ЗМІ.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін кілька тижнів тому зустрічався з головним тренером луганської Зорі Патріком ван Леувеном. Про це повідомляє відомий коментатор Віктор Вацко у своїй програмі Вацко Live.

За інформацією джерела, голландський фахівець, який видав блискучий сезон із "чорно-білими", є головним кандадитом на заміну Ігору Йовічевічу.

Дружня зустріч між сторонами відбулася у київській резиденції "гірників" у готелі Опера.

Також Вацко заявляє про те, що "гірники" вже мали розмову з Арне Слотом із Феєнорда, але він відмовився.

Зазначається, що у списку кандадитів залишаються ще два іноземні фахівці — італієць і голландець. Був і Нурі Шахін, але зараз цей варіант більше не є актуальним.

Наразі остаточного рішення про те, хто очолить Шахтар, немає, але переговори з кількома кандидатами тривають.

Раніше повідомлялося, що Йовічевіч більше не є головним тренером Шахтаря.