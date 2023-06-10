"Гірники" запустили голосування у своїх соцмережах.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, GETTY IMAGES
10 червня 2023, 18:20
Донецький Шахтар у своєму Telegram-каналі запустив голосування за звання найкращого гравця "гірників" за підсумками сезону-2022/23.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- воротар Анатолій Трубін – 38 матчів, з яких 14 на нуль при 40 пропущених м'ячах;
- півзахисник Георгій Судаков – 39 поєдинків, п'ять забитих м'ячів та 11 гольових передач;
- хавбек Тарас Степаненко — 36 матчів, три забиті м'ячі та два асисти;
- півзахисник Артем Бондаренко – 38 зустрічей, 10 голів та шість асистів.
Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.
Раніше повідомлялося, що Ігор Йовічевіч більше не є головним тренером Шахтаря.