Україна

49-річний хорват залишив посаду наставника "гірників" попри чемпіонський титул в УПЛ.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч залишив посаду наставника "гірників". Про це повідомляє Sportske novosti.

За інформацією джерела, звільнення 49-річного хорвата підтвердило близьке оточення фахівця.

Раніше була інформація, що рішення розлучитися з Йовічевічем ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.

Також наголошувалося, що головними кандидатами на його заміну є Патрік ван Леувен, Арне Слот, Дженнаро Гаттузо та Вінценцо Італіяно.

Додамо, що за підсумками сезону Шахтар завоював чемпіонський титул в УПЛ і наступного сезону зіграє у Лізі чемпіонів.