49-річний хорват залишив посаду наставника "гірників" попри чемпіонський титул в УПЛ.
Ігор Йовічевіч, ФК Шахтар
09 червня 2023, 13:35
Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч залишив посаду наставника "гірників". Про це повідомляє Sportske novosti.
За інформацією джерела, звільнення 49-річного хорвата підтвердило близьке оточення фахівця.
Раніше була інформація, що рішення розлучитися з Йовічевічем ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.
Також наголошувалося, що головними кандидатами на його заміну є Патрік ван Леувен, Арне Слот, Дженнаро Гаттузо та Вінценцо Італіяно.
Додамо, що за підсумками сезону Шахтар завоював чемпіонський титул в УПЛ і наступного сезону зіграє у Лізі чемпіонів.