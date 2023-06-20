Україна

У лізі обрали найкращого гравця та тренера.

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого футболіста та найкращого тренера за травень-червень.

Найкращим гравцем визнано нападника Зорі Назарія Русина, а найкращим тренером став Віталій Пономарьов з Руху.

Український форвард провів 30 матчів за Зорю в УПЛ у сезоні-2022/23: на його рахунку 13 голів та 6 результативних передач.

Щодо Пономарьова, то під його керівництвом Рух посів одинадцяте місце в УПЛ і залишився у вищому дивізіоні України.

Нагадаємо, що у квітні найкращим гравцем став Артем Довбик, а тренером — Патрік ван Леувен.