Україна

УПЛ визначилася з головними дійовими особами чемпіонату минулого місяця.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера за підсумками квітня.

Найкращим гравцем було визнано нападника Дніпра-1 Артема Довбика, який провів п'ять поєдинків, забивши вісім голів.

За підсумками голосування Довбик обійшов Артема Бондаренка (Шахтар), Даніїла Алефіренка (Чорноморець) та Едуардо Герреро (Зоря).

Найкращим головним тренером було визнано наставника Зорі Патріка ван Леувена, разом з яким луганчани за місяць здобули чотири перемоги та один раз програли.

У боротьбі за нагороду голландець випередив Олександра Кучера (Дніпро-1), Романа Григорчука (Чорноморець) та Ігора Йовічевіча (Шахтар).

Зазначимо, що за підсумками минулого тижня стали відомі два нових учасники УПЛ на наступний сезон, якими стали Оболонь та Полісся.