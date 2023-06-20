Україна

Обидва футболісти провели минулий сезон у Зорі на правах оренди.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про повернення двох футболістів з оренди — півзахисників Володимира Бражка та Сергія Булеци.

Обидва футболісти минулий сезон провели у складі луганської Зорі, а до нової кампанії готуватимуться під керівництвом Мірчі Луческу в розташуванні "біло-синіх".

Минулого сезону Бражко провів 29 матчів, забивши сім голів та віддавши один асист. На рахунку Булеци 30 поєдинків, сім голів та дев'ять гольових передач.

Нагадаємо, за підсумками сезону Динамо посіло четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а Зоря фінішувала на третій сходинці.