Україна

Став відомий перший спаринг-партнер команди Мірчі Луческу на передсезонних зборах.

Київське Динамо у рамках передсезонної підготовки проведе товариський матч проти бухарестського Динамо. Про це повідомляє прес-служба румунського клубу.

Спаринг пройде в Австрії на стадіоні Жак Леман Арена у Санкт-Файт-ан-дер-Гланру. Гра запланована на 5 липня.

Крім київського Динамо, команда з Румунії запланувала спаринги з Алюмінієм (Словенія) та Залаегерсегою (Угорщина).

Востаннє київське Динамо зустрічалося з Динамо з Бухареста влітку 2021 року. Тоді у спарингу "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, за підсумками сезону Динамо Київ посіло лише четверте місце в УПЛ, що надає право виступити у кваліфікації Ліги конференцій. Динамо Бухарест також посіло четверте місце у чемпіонаті Румунії.