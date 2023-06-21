Україна

Усі шість суперників дніпрян представляють Україну.

Кілька днів тому Дніпро-1 вийшов з відпустки і почав підготовку до нового насиченого сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Навчально-тренувальні збори команди Олександра Кучера відбуватимуться в Ужгороді на стадіоні Авангард.

Під час підготовки до нового сезону Дніпро-1 проведе шість контрольних матчів. Суперниками дніпрян будуть Севлюш (28 червня), Хуст (2 липня), Минай (5 липня), Металіст (9 липня), Рух (13 липня) та Кривбас (18 липня).

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів друге місце у турнірній таблиці УПЛ, що дає право дніпрянам виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що склад Дніпра-1 залишили сім футболістів.