Україна

Один із лідерів УПЛ починає працювати після відпустки.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив, що команда вийшла з відпустки.

"Рівно два тижні тривала відпустка Дніпра-1, і сьогодні, 19 червня, наша команда знову зібралася в Ужгороді. Саме тут відбудуться тренувальні збори напередодні сезону 2023/24.

Як зазвичай, перші робочі дні починаються з медичного обстеження. Зранку його проходить одна група гравців, тоді як інша збирається на стадіоні Авангард на тренування", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Раніше повідомлялось, що Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Порту.