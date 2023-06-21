Україна

Полісся готується дебютувати в еліті чемпіонату України.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився очікуваннями від дебюту своєї команди в УПЛ. Коуч розповів, як проходить підготовка до сезону.

"Ми розуміємо, що на нас очікує в наступному сезоні. Заплановано багато тренувань, заплановано п’ять ігор з міцними суперниками. Це австрійська ліга, це німецька дисципліна. Дуже міцні суперники.

Хлопцям буде важко. Важко буде на тренуваннях. Але це футболна праця і я не бачу тут проблем. Одним словом — ми почали", — сказав головний тренер Полісся клубній пресслужбі.

Нагадаємо, Будківський став найкращим бомбардиром Першої ліги.