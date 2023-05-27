Україна: Перша ліга

31-річний українець забив 14 голів.

Нападник Полісся Пилип Будківський став найкращим бомбардиром Першої ліги за підсумками сезону-2022/23.

Для цього досягнення 31-річний український форвард забив 14 голів, при цьому жодного із пенальті. Також на його рахунку шість результативних передач.

Друге місце в цьому рейтингу поділили одразу три футболісти — Денис Галата з Кремня, Олексій Сидоров з Металурга та Іван Тищенко з ЛНЗ. Наступним був Максим Гірний з Епіцентру, який забив дев'ять голів.

Нагадаємо, Полісся стало чемпіоном Першої ліги та здобуло путівку в УПЛ. Разом із клубом із Житомира в УПЛ вийшла Оболонь. ЛНЗ та Металург зіграють у перехідних матчах за право підвищення у класі.