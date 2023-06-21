Україна

Полісся готується дебютувати в УПЛ.

Півзахисник Полісся Василь Грицук розповів, як проходить підготовка до дебютного сезону в еліті чемпіонату України.

"Всі в доброму гуморі. Ми відпочили, зараз тут файна природа, файне місто. Дякуючи нашим ЗСУ та нашому президенту у нас є змога тренуватись в гарних умовах.

Настрій у всіх добрий, бо ми йдемо у новий чемпіонат, де буде дуже цікаво. Думаю, що буде дуже важко, але ми для цього і вирішили зібратись трохи раніше, щоб підготуватись до цієї битви.

В Прем’єр-Лізі трошки швидше мислення. Не думаю, що команди аж настільки відрізняються. Все залежить від розвитку, від думки. Там трохи більше швидкості, але я думаю, що підготовка не дуже буде відрізнятись від Першої ліги. Просто тренерський штаб буде нас просити, щоб ми трохи швидше думали", — каже півзахисник "вовків"клубній пресслужбі.

Нагадаємо, Будківський став найкращим бомбардиром Першої ліги.