Україна

У трьох футболістів завершились орендні угоди.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про закінчення орендних угод із трьома футболістами — захисником Іваном Дібанго, півзахисниками Артуром Микитишином і Жаном По.

У трьох футболістів закінчилися орендні угоди, але криворізький клуб вже веде переговори про продовження договорів на наступний сезон.

Таким чином, Дібанго повертається до естонської Левадії, Микитишин — до Шахтаря, По — до египетського Ісмаілі.

Минулого сезону Дібанго провів 23 матчі, віддавши одну гольову передачу. На рахунку Микитишина 20 зустрічей, один гол та два асисти. Через відновлення від травми, По не встиг дебютувати за команду Юрія Вернидуба.

Раніше повідомлялося, що Кривбас вийшов з відпустки та провів перше тренування.