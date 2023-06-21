Україна

Команда з Ковалівки готуватиметься на території України.

Вчора, 20 червня, Колос зібрався на своїй базі у Ковалівці, де розпочав процес підготовки до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За час навчально-тренувального збору команда Ярослава Вишняка проведе кілька контрольних матчів із представниками УПЛ та Першої ліги.

Також Колос оголосив, що Кіріл Попов, Микита Кравченко, Євген Ісаєнко та Євген Смирний повертаються до розташування київського Динамо — їхні орендні угоди добігли кінця.

У Сергія Чоботенка та Олексія Зозулі закінчилися контракти і вони також покинули команду.

Євген Новак та Володимир Лисенко завершили ігрові кар'єри та отримали посади у клубі. Новак буде асистентом Вишняка, а Лисенко працюватиме у скаутській структурі.

Наголошується, що Колос вже почав роботу на трансферному ринку і незабаром клуб поповнитися новачками, про які буде оголошено на початку липня.

За підсумками минулого сезону Колос посів восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.