Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти Ворскли (0:2).

"Думаю, що для глядачів гра була цікавою фрагментарно, тому що ми граємо через чотири на п'ятий день. У нашому випадку грають майже одні й ті самі гравці. Тому хлопці стараються, роблять все, що можуть, але фізично їх не вистачає. Темп то підіймався, то падав. То були гострі моменти, то була пауза.

Вітаю Ворсклу з перемогою. Хотіли зачепитися за очки, але не вийшло. Я думаю, що усі б хотіли більшого. Кінцівку ми проводимо з клубами, які нагорі турнірної таблиці. Дуже видно різницю у класі.

Щоб рухатися вперед Колосу, потрібне перезавантаження та більше часу", - наводить слова Вишняка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Колос.