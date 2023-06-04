Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

В рамках останнього туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос здобув мінімальну перемогу над Львовом, який, можливо, проводив останній матч в історії свого існування.

Завдяки єдиному голу Велетня ковалівці завершили свій сезон на переможній ноті, тоді як Львів не зміг грюкнути дверима перед вильотом із УПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Львів у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Колос — Львів 1:0

Гол: Велетень 28