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Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками про майбутній матч проти Румунії.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував майбутній матч другого туру групового етапу Євро-2023 проти Румунії.

Нам потрібно якомога швидше відновлюватись перед матчем, адже через два дні і на третій проходять ігри. Краще зранку потренуватись, аби в хлопців був час на відновлення до завтрашнього вечора. Плюс – масажі, басейн, на це все потрібен час. Тому, на мій погляд, це правильно, аби хлопці швидше відновились.

Щодо фізичної активності, то її вже не буде сьогодні. Ми зробили для тих футболістів, які не грали повністю матч, підтримуюче тренування, а для тих, хто провів на полі більше тайму, зробили відновлювальне. Далі – теорія. Обов’язково зробимо аналіз нашої гри і з сьогодні вже почали готуватись до збірної Румунії. Треба дивитись на цей матч.

Ванат і Мудрик приїхали з національної збірної з травмами, тому над ними працюють наші лікарі, фізіотерапевти. У них є своя програма, вони займаються в залі. Є басейн, плюс – відновлювальні процедури. Лікарі та фізіотерапевти роблять усе можливе для того, аби відновити хлопців до наступного матчу. Загадувати наперед ми не можемо. У кожного футболіста організм свій. Це все буде видно на перших тренуваннях, під час тестів. Це все покаже, чи зможуть хлопці взяти участь у матчі, чи ні.

Для Трубіна і загалом для воротарів – доволі важко в психологічному плані. Адже відповідальність голкіперів вона десь трошки вища, аніж у польових гравців, ми повинні це розуміти. Але Толя – великий професіонал. Ми через спільні розмови, через бесіди з тренером воротарів Віталієм Ревою дізнаємось про його психологічний і фізичний стан. Будемо вже ближче до гри приймати рішення, є ще два дні на відновлення – буде видно

Збірна Румунії? По-перше, не треба звертати увагу на матч і на результат у грі зі збірною Іспанії. Адже збірна Іспанії є збірна Іспанії. Після поразки Румунія буде вже іншою командою, яка зробить висновки. Їм нема куди діватись – лише боротись за результат проти нас. Тому ми повинні бути супервмотивовані, повинні розуміти, що проводимо матч проти команди, яка приймає цей мундіаль, будемо грати і проти трибун, які вболівають за господарів.

Ми очікуємо на важкий матч як у фізичному, так і в психологічному плані. Вважаю, що нам, у першу чергу, треба хлопців відновити та дуже добре підготуватись, зробити відеоогляд, аналіз матчів Румунії. Обов’язково поговоримо з хлопцями про це вже сьогодні. Усе одно з самого початку, коли ми ще збирались, то ми звертаємо увагу на свою гру. Кожен раз хочемо прогресувати, кожен раз хочемо удосконалюватись, тому все одно акцент буде зроблено саме на нашій грі", - наводить слова Ротаня Суспільне.

Нагадаємо, у першому турі Україна обіграла Хорватію (2:0), а Румунія поступилася Іспанії (0:3).

Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.