Україна

Футболісти закарпатського клубу вийдуть із відпустки 27 червня.

У вівторок, 27 червня, Минай вийде з відпустки та розпочне підготовку до старту нового сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Володимира Шарана збереться на Минай Арені, де проведе перше тренування.

Навчально-тренувальний збір пройде з 27 червня до 21 липня. За цей час закарпатці проведуть сім контрольних матчів.

Графік спарингів Миная:

2 липня. Минай – Металіст

5 липня. Дніпро-1 – Минай

9 липня. Хуст – Минай

13 липня. Минай – Рух

16 липня. Кривбас – Минай

20 липня. Минай – Севлюш

21 липня. Минай – Металіст

Нагадаємо, після зарахованої технічної поразки Зорі у грі з Минаєм, команда Шарана піднялася на підсумкове восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.