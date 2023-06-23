Футболісти закарпатського клубу вийдуть із відпустки 27 червня.
Гравці Миная, ФК Минай
23 червня 2023, 08:45
У вівторок, 27 червня, Минай вийде з відпустки та розпочне підготовку до старту нового сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Команда Володимира Шарана збереться на Минай Арені, де проведе перше тренування.
Навчально-тренувальний збір пройде з 27 червня до 21 липня. За цей час закарпатці проведуть сім контрольних матчів.
Графік спарингів Миная:
2 липня. Минай – Металіст
5 липня. Дніпро-1 – Минай
9 липня. Хуст – Минай
13 липня. Минай – Рух
16 липня. Кривбас – Минай
20 липня. Минай – Севлюш
21 липня. Минай – Металіст
Нагадаємо, після зарахованої технічної поразки Зорі у грі з Минаєм, команда Шарана піднялася на підсумкове восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.