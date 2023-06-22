Україна

Луганська команда випустила на поле Дмитра Мишньова, якого не було у протоколі.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зарахував луганській Зорі технічну поразку (0:3) у матчі заключного 30 туру УПЛ проти Миная. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, у цьому матчі тренерський штаб Патріка ван Леувена випустив на заміну півзахисника Дмитра Мишньова, який був відсутній у заявці команди на гру.

Додамо, що гра на футбольному полі закінчилася з рахунком 3:0 на користь Зорі.

Таким чином, Зоря, як і раніше, залишилася на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ, а Минай ще покращив свій рекорд виступів у вищому дивізіоні, піднявшись до восьмого рядка, випередивши Колос та Чорноморець.