Україна

Вінгер "гірників" може знову змінити клуб.

Вінгер Шахтаря та молодіжної збірної України Олексій Кащук може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений Трабзонспор, де гра футболіста особисто зацікавила головного тренера Ненада Б'єліцу.

Зазначається, що спочатку турки хотіли підписати Міслава Оршича із Саутгемптона, але "святі" виставили надто великий цінник на хорвата.

Минулого сезону Кащук виступав за Сабах на правах оренди. На його рахунку 33 матчі, 16 голів та 10 асистів.

Азербайджанський клуб хотів викупити контракт у "гірників", запропонувавши один мільйон євро, але Шахтар просив близько 1,5 млн євро.

Додамо, що у першому турі молодіжного Євро-2023 Кащук відзначився голом та асистом, чим допоміг Україні обіграти Хорватію (2:0).