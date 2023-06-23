Україна

Київська команда оприлюднила плани на літнє міжсезоння.

Київське Динамо вийде з відпустки у понеділок, 26 липня, після чого розпочне підготовку до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Мірчі Луческу збереться у Києві, де пройде медичне обстеження.

Футболісти національних команд отримають додатковий відпочинок та приєднаються до колективу в австрійському Клагенфурті, де з 3 по 21 липня відбудуться навчально-тренувальні збори.

На цей час кияни вже змогли домовитися про три контрольні матчі. Перший спаринг пройде 5 липня проти Динамо із Бухареста, потім буде зустріч із місцевим Вольфсбергом – 8 липня. Гра зі швейцарським Янг Бойз пройде 12 липня.

Імена інших суперників будуть оголошені пізніше після погодження всіх домовленостей.

Нагадаємо, за підсумками сезону Динамо посіло четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, що дає право киянам зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.