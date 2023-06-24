Україна

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними Румунії та України, який пройде 24 червня та розпочнеться о 19:00.

У рамках другого туру групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 у квартеті B на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Румунії, яка є одною з країн-господарок проведення цього розіграшу турніру разом із Грузією.

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СУБОТА, 24 ЧЕРВНЯ, 19:00. СТАДІОН СТЯУА, БУХАРЕСТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МОРТЕН КРОГ (ДАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНОМУ

У своєму першому поєдинку фінальної частини молодіжної континентальної першості Румунія відразу ж мала зустрітися з грізною Іспанією, яка протягом матчу наочно показала, чому саме вона є фаворитом квартету B. "Фурія Роха" не залишила фактично жодних шансів господарям турніру, продемонструвавши помітну різницю у класі та здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Втім, іспанці мали лише одну проблему в матчі зі своїми однолітками з Румунії, яка помітно перегукується з головною командою країни. Команді Еміла Сендоя помітно пощастило, що з реалізацією у фаворита групи були помітні проблеми, але й це не допомогло уникнути розгромного рахунку.

Втім, це не означає, що румуни будуть легкою прогулянкою для України U-21. По-перше, це все-таки домашній для них турнір, тому нестачу підтримки на трибунах вони безперечно відчувати не повинні. По-друге, є банальне бажання реабілітуватися за провал на старті, адже якщо ставити завдання виходити із групи, то коли тоді перемагати, якщо не зараз? По-третє, молодіжна збірна Румунії цілком могла усвідомлено не розкрити всіх своїх секретів проти сильного фаворита, заощадивши кондиції на два інших матчі групового етапу, тому розслаблятися і недооцінювати суперника українцям точно не варто.

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Молодіжна збірна України, у свою чергу, за підсумками першого туру зробила непогану заявку на вихід до плей-оф ЄВРО-2023. Підопічні Руслана Ротаня зуміли здобути "суху" перемогу над Хорватією U-21 завдяки голам Олексія Кащука та Данила Сікана (2:0), при цьому перший ще й відзначився асистом та сольним проходом у моменті зі своїм забитим м'ячем, за що 22-річний український вінгер і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Однак, незважаючи на вельми комфортний підсумковий рахунок на табло, не можна ігнорувати і наступний немало важливий факт: у другому таймі українській молодіжній команді доводилося дуже багато оборонятися, але переконлива та зріла гра Максима Таловєрова поряд з поганою реалізацією хорватів, котрі моментами відверто прощали нашу збірну, дозволили залишити ворота Анатолія Трубіна в недоторканності. З огляду на це, на недоліках та пробілах в організованій грі у захисті тренерського штабу Ротаня варто зробити окремий акцент.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу України U-21 пропонується коефіцієнт 2,01, тоді як потенційний успіх Румунії U-21 оцінюється показником 3,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Румунія U-21: Попа — Пантя, Раковіцан, Дікан, Борза — Ішфан, Албу, Піту — Мунтяну, Бирліджа, Попеску

Україна U-21: Нещерет — Сич, Сирота, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Кащук, Криськів, Назаренко — Ванат

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