U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 21 червня 2023 року, 21:45.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна Іспанії U-21 здобула ефектну перемогу над однолітками з Румунії.

Одним із пари господарів турніру вдалось нав’язати нечувану боротьбу суперникам у першому таймі, проте з плином часу тиск від "Фурії Роха" ставав дедалі більшим і в підсумку вона досягла свого незабаром після перерви.

Після першого свого голу команда Санті не зупинилась і згодом вразила ворота суперників ще двічі, у підсумку здобувши перемогу, яка за рахунком кількості забитих м’ячів дозволила іспанцям обігнати Україну.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Румунія U-21 — Іспанія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Румунія U-21 — Іспанія U-21 0:3

Голи: Баена, 55, Міранда, 62, С. Гомес, 90+5

Румунія U-21: Попа — Пантя, Раковіцан, Дікан, Борза — Ішфан (Цику, 85), Албу, Піту (Ліксандру, 65) — Мунтяну (Мазілу, 72), Бирліджа (Бирліджа, 65), Попеску (Петріла, 65).

Іспанія U-21: Арнау Тенас — Арнау Мартінес (В. Гомес, 46), Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена (Вейга, 74) — Родрі (Рікельме, 81), Сансет (Орос, 74), С. Гомес — Руїс (Камельйо, 86).

Попередження: Дікан, Цику — Пачеко, Баена.