Україна

Дніпряни сплатять штраф за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив оштрафувати Дніпро-1 за проведення матчу з глядачами під час воєнного стану. Водночас Кривбас отримав покарання за використання піротехнічних засобів їхніми вболівальниками.

"Розглянувши матеріали щодо матчу 30-го туру чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 (Дніпро) — ФК Кривбас (Кривий Ріг), який відбувся 4 червня, зобов’язав СК Дніпро-1 (Дніпро) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 грн (за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану, а саме — за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів) та зобов’язав ФК Кривбас (Кривий Ріг) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 9 000 грн (за використання піротехнічних засобів)", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті УАФ.

Раніше повідомлялось, що Верес оштрафований за проведення матчів із глядачами у воєнний час на 200 000 гривень.