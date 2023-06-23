Україна

Президент житомирського клубу озвучив цілі на сезон.

Президент ФК Полісся Геннадій Буткевич підбив підсумки сезону та розповів про плани на майбутнє клубу.

"Хочу розпочати з подяки Збройним силам України. Я впевнений, що нічого важливішого за їхні подвиги зараз немає. В першу чергу чемпіонство в Першій лізі присвячується вболівальникам Полісся та жителям Житомирщини, які нині захищають нашу країну.

Я поставив дуже конкретну ціль — тільки здобуття золотих медалей. В разі, якби команда посіла друге місце і вийшла в УПЛ, я б вважав, що ціль на сезон виконано не до кінця. Бачу Полісся лише з менталітетом і характером переможця.

Приємно, що кубок Першої ліги ми підняли над головою на мій день народження. Це стало найкращим подарунком не тільки для мене, а й для всіх житомирян.

Апетит вигравати трофеї в мене з’явився під час першого Winter Cup, коли Полісся підняло кубок зимового міжсезоння, де перемогло команди вищі за рангом. Ці емоції я хочу відчувати постійно.

Я багато часу цього сезону проводив з командою. Бачив у їхніх очах голод до перемог, справжній "вовчий апетит". Тому я пишаюся тим, як вони підійшли до виконання завдання. Шана і повага кожному гравцю та тренерському штабу за цей сезон.

Юрій Миколайович витримав великий психологічний тиск на шляху до чемпіонства, де будь-яка помилка могла коштувати золотих медалей. Він заслуговує на велику повагу і має невичерпний кредит довіри з мого боку. Вірю, що разом з ним на Полісся чекають нові вершини в УПЛ".

Про УПЛ

"Ціль в сезоні — спробувати потрапити в топ-5. А також — не програвати на домашньому стадіоні на очах у житомирських вболівальників. Ми повинні радувати житомирян і особливо тих хлопців, які зараз на передовій.

Нас називають потенційно третьою силою в УПЛ? Такі розмови мені подобаються, бо це означає, що нас поважають. Та все ж я б не форсував події. Я ставлюся з повагою до наших суперників. І Шахтар, і Динамо пройшли довгий шлях становлення. Я маю чітке розуміння, що розвиток футбольного клубу — це процес. Потрібен час".

Майбутнє клубу

"Ціль цього міжсезоння — підсилити кожну ланку. Якщо подивитися кого уже придбало Полісся цього літа, то ви можете зрозуміти мою філософію — баланс між досвідом та молодістю.

Ми придбали перспективних гравців молодіжних африканських збірних. Сподіваюся, вони будуть стрімко розвиватися разом із клубом. За рахунок успіхів Полісся з часом кожен з них буде мати шанс опинитися в європейських чемпіонатах.

Моя ціль — це побудова в Житомирі сучасної футбольної академії, щоб якомога більше житомирських дітей присвячували свій вільний час спорту. Згодом для дитячо-юнацької школи буде побудована база, яка розташується біля нового власного стадіону".

Про новий стадіон

"Це буде суто футбольна арена десь на 12-15 тисяч, де вболівальників від команди буде відділяти усього кілька метрів і він відповідатиме стандартам УЄФА для проведення міжнародних матчів. Вже визначено місце, де цей стадіон буде побудований.

Мрія аби на цьому стадіоні зіграла збірна України? Моя мрія — щоб збірна України перемагала будь-де, але краще, щоб на Чемпіонаті світу і щоб у її складі грало 4-5 гравців Полісся", — цитує функціонера офіційний сайт житомирян.

Раніше стало відомо, що Полісся підписав дворічний контракт з центральним захисником Артемом Шабановим.