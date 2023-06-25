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Француз оцінив талант колишнього підопічного.

Екснаставник Реала Зінедін Зідан вважає, що Карім Бензема та Лука Модріч — найяскравіші зірки свого покоління.

"Якщо є хороший гравець, який може змусити мене схопитися зі стільця, то це Карім Бензема. Може, ще Лука Модріч. Ці гравці володіють м'ячем, і здається, що вони ось-ось його втратять, але потім знаходять рішення.

Беллінгем – великий гравець із майбутнім. Він готовий грати в Реалі", — сказав колишній тренер Реала в коментарі Téléfoot.

Нагадаємо, Бензема цього літа перейшов до Аль-Іттіхаду.