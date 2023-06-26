U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 25 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Італії в матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 ледь змогла втримати перемогу над Швейцарією (3:2).

Команда Паоло Ніколато провела майже ідеальний перший тайм як у захисті, так і в нападі, де італійцям удалось відвантажити суперникам аж три м’ячі.

Проте швейцарці на цьому не припинили боротись, а натомість одразу після перерви відповіли одразу двома влучними пострілами.

Однак цього все одно не вистачило для здобуття очок "Наті", тож суперники наздогнали та посунули їх на третю сходинку турнірної таблиці за підсумками туру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Швейцарія U-21 — Італія U-21 на груповому етапі ЄВРО-2023:

Швейцарія U-21 — Італія U-21 2:3

Голи: Імері, 47, Амдуні, 52 — Пірола, 6, Ньйонто, 11, Парізі, 45+4

Швейцарія U-21: Саїпі — Блум (Маль, 46), Стергіу, Бурх, Омерагич — Зом — Імері, Рідер, Яшарі, Ндой — Амдуні.

Італія U-21: Карнесеккі — Околі, Пірола (Ловато, 71), Скальвіні — Белланова, Тоналі, Ровелла (Річчі, 71), Бове, Парізі — Пеллегрі (Канчельєрі, 46), Ньонто (Коломбо, 71).

Попередження: Зом, Блум — Пеллегрі