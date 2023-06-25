U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 24 червня 2023 року, 21:45.

У рамках другого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна Іспанії U-21 здобула мінімальну перемогу над однолітками з Хорваті.

Для першого й у підсумку останнього пострілу в звітному протистоянні іспанцям вистачило й 21 секунди, після чого гра поступово перейшла під їхній контроль.

Хорвати тим часом намагались зачепитись бодай за нічию, однак так і не змогли вперше на турнірі вразити ворота суперників та залишились без шансів на вихід до плей-оф.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія U-21 — Хорватія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Іспанія U-21 — Хорватія U-21 1:0

Гол: Руїс, 1

Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Баена (Камельйо, 73), Бланко (Хіла, 90) — Родрі (Барренечеа, 90+1), Сансет (Вейга, 61), С. Гомес — Руїс (Орос, 73).

Хорватія U-21: Котарські — Сігур, Франьїч (Галешич, 80), Перкович, Крізманич (Чоліна, 73) — Шего (Стойкович, 46), Батуріна, Булат, Пршир (Палаверса, 73), Фріган — Бельйо (Качавенда, 46).

Попередження: Фріган, Шего, Стойкович.