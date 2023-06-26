Україна

Голкіпер залишається в команді Руслана Ротаня.

Голкіпер Олександрії Микита Шевченко продовжив контракт з клубом, повідомляється на офіційному сайті "аграріїв".

Нова угода буде діяти до 31 травня 2026 року.

Шевченко дебютував за Олександрію у домашньому поєдинку проти СК Дніпро-1 (2:2) в минулому сезоні.

Загалом, за Олександрію голкіпер провів 16 матчів, пропустивши 17 голів.

Нагадаємо, Микиту Шевченка викликали до лав національної збірної на матч з Англією.