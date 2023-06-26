Голкіпер залишається в команді Руслана Ротаня.
Микита Шевченко, сайт Олександрії
26 червня 2023, 15:30
Голкіпер Олександрії Микита Шевченко продовжив контракт з клубом, повідомляється на офіційному сайті "аграріїв".
Нова угода буде діяти до 31 травня 2026 року.
Шевченко дебютував за Олександрію у домашньому поєдинку проти СК Дніпро-1 (2:2) в минулому сезоні.
Загалом, за Олександрію голкіпер провів 16 матчів, пропустивши 17 голів.
Нагадаємо, Микиту Шевченка викликали до лав національної збірної на матч з Англією.