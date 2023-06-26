Україна

Коментар головного тренера Полісся після матчу з Сепсі.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився емоціями після першого матчу своєї команди на літньому зборі. Нагадаємо, житомиряни програли румунській команді Сепсі ОСК з рахунком 0:1.

"На даний час був дуже гарний суперник, непогана гра. Команда працює під фізичними навантаженнями. Хтось казав, що суперники можуть бути слабкими — ні, ми розуміємо, що на нас чекає.

Гра пройшла позитивно. На зборах рахунок — не найголовніше, найголовніше — це виконання вимог, яких ми просимо у хлопців.

Мені сподобалось, сподобалось відношення до гри. Попереду багато роботи, але чим більше буде таких ігор, чим міцніший буде суперник, тим більше ми матимемо інформації. Проаналізуємо і готуємось далі", — сказав у післяматчевому коментарі головний тренер Полісся.

Нагадаємо, Калітвінцев визнаний найкращим тренером року у Першій лізі.