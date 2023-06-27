Україна

Іван Демиденко продовжить кар'єру у закарпатському клубі.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Іваном Демиденком.

Угода з 20-річним українцем розрахована до кінця сезону-2025/26.

Перший літній новачок команди Володимира Шарана виступатиме під 11 номером.

Останнім клубом Демиденка був грецький Астерас, де він виступав із лютого цього року. На його рахунку чотири матчі та один забитий м'яч за 101 хвилину.

Також вихованець школи столичного Динамо грав у складах юнацьких команд Дніпра-1 та Олімпіка.

Раніше повідомлялося, що Минай проведе сім спарингів перед стартом сезону в УПЛ.