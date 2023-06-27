Президент клуба — про можливий трансфер лідера.
Ігор Суркіс, фото Динамо
27 червня 2023, 14:27
Президент Динамо Київ Ігор Суркіс розповів, що Віталій Буяльський хотів би покинути команду задля гри в закордонній команді.
"Не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажанням пограти за кордоном.
Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію. Але поки її немає, Буяльський залишається гравцем Динамо і їде на збори. У нас є розуміння, що це дуже впливовий для команди гравець", — сказав Ігор Суркіс ТаТоТаке.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо домовилось з Артемом Бєсєдіним про розірвання контракту.