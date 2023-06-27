Україна

Незабаром київський клуб поповнить вінгер збірної України.

Київське Динамо у своєму Telegram-каналі опублікувало черговий ролик із яскравими моментами вінгера збірної України Андрія Ярмоленка.

"В очікуванні легенди...", — йдеться у заяві "біло-синіх".

Раніше у пресі з'являлася інформація про те, що 33-річний українець вже погодив дворічний контракт із Динамо. Його зарплата буде у розмірі одного мільйона доларів.

Також наголошувалося, що після закінчення кар'єри Ярмоленко стане спортивним директором столичного клубу.

Минулого сезону Ярмоленко провів 33 матчі у складі Аль-Айну з ОАЕ, де забив 12 голів та віддав шість результативних передач.