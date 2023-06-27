Україна

Молодий гравець дав свій коментар.

Півзахисник Динамо Олександр Яцик розповів про відпочинок та цілі команди на наступний сезон.

"Як провів відпустку? Відпочивав у родинному колі в Києві. Насправді час минув дуже швидко. Нам прописали план бігової роботи для підтримки фізичної форми, програму для тренажерного залу, а також стретчинг. Переважно бігав на стадіоні неподалік від мого будинку. Інколи приїздив на клубну базу.



Дивився матчі збірних — національної, молодіжної? Так, звісно. Особливо сподобався матч з Північною Македонією, у якому хлопці відігралися з 0:2 та вирвали перемогу.



Цілі на сезон? Головна наша мета — здобути чемпіонство", — наводить слова Яцика офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Віталій Буяльський поділився бажанням пограти за кордоном.