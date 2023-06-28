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Керманич молодіжної збірної України прокоментував нічию проти Іспанії.

Напередодні молодіжна збірна України зіграла внічию проти Іспанії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

U-21. Іспанія — Україна 2:2 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував побачене на футбольному полі.

"Вітаю команду з виходом до чвертьфіналу! Ми на це заслужили. Сьогоднішнім матчем ми підтвердили, що перебуваємо на правильному шляху.

Зараз у роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям: якби два роки тому, коли ми збирали команду, нам хтось сказав, що ми гратимемо, як мінімум, на рівних з Іспанією, мабуть, ніхто б не повірив. Тому я вітаю підопічних із цим результатом, із гарною грою, що надважливо для мене.

Ми довго до цього йшли. Хороший матч — як на майбутнє, так і взагалі. Вітаю суперників із першим місцем у групі, у них дуже гарна команда. Вихід до чвертьфіналу ми присвячуємо нашим воїнам, які на фронті. Ми також билися за всю Україну й показали цей результат для всієї країни, для наших воїнів.

Перш за все, дуже приємно, що фахівці добре говорять про нашу команду та роблять багато компліментів. Хлопці це заслужили. Ми прагнули цього два роки, коли йшли до фінальної частини, прагнули покращити нашу гру. Це є цілковитою заслугою гравців.

Якщо пригадати початок, то наші журналісти говорили про команду, що це склад, який нічого не вигравав, що це футболісти, у яких не буде майбутнього. Можливо, я трішки перебільшив, але щось подібне було.

Тому я дуже пишаюся нашими хлопцями, які показали себе, які прагнуть і кожного дня працюють, аби покращувати свою гру", — заявив український фахівець.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року збірна України гратиме проти переможця групи D.

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