Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 27 червня:
Нападник Андрій Ярмоленко повернувся до Динамо Київ.
Кріштіану Роналду попросив керівництво Ан-Насру призначити головним тренером колишнього керманича Шахтаря.
Мюнхенська Баварія домовилась із нападником Гаррі Кейном щодо трансферу.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.