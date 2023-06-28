Іспанський захисник вражений грою українців.
ФОТО УАФ / ПАВЛО КУБАНОВ
28 червня 2023, 09:24
Захисник молодіжної збірної Іспанії Уго Гільямон висловився після протистояння з "синьо-жовтими" у 3-му турі групового етапу Євро-2023 (2:2).
"Нам довелося перетерпіти, щоб досягти нічиєї. І це був справедливий результат, оскільки у них були свої шанси, і у нас теж.
Вони часто атакували нас із флангу своїми вінгерами, які були дуже швидкими. Там нам було важко, але ми дещо виправили і у другому таймі грали краще.
Вони поставили у захист багато гравців, але тренер сказав нам зберігати спокій, і що ми ще матимемо шанси. Важливо знати, як досягти результату", – цитує Гільямона офіційний сайт УЄФА.
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