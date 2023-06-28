U-21

Півзахисник молодіжної збірної України прокоментував нічию проти Іспанії.

Молодіжна збірна України напередодні зіграла внічию проти Іспанії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

U-21. Іспанія — Україна 2:2 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Назаренко прокоментував події на футбольному полі.

"Звісно, я не очікував, що стану найкращим гравцем матчу. Хочу подякувати всій команді та тренерському штабу, який дав мені можливість сьогодні зіграти. Для мене дуже приємно зараз тут сидіти із цією статуеткою.

Я дуже щасливий знаходитися тут із тим колективом, який ми зібрали за довгі роки. Ми самі кайфуємо від тієї гри, яку зараз показуємо. Для мене це просто приємний бонус, я дуже радію за всю команду", — заявив український виконавець.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року збірна України гратиме проти переможця групи D.

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