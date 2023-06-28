U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 27 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Грузії в матчі третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 хоча й не змогла обіграти Нідерланди, але все одно залишила за собою підсумкову першу сходинку квартету A.

Наприкінці першого тайму господарі турніру несподівано відкрили рахунок, хоча до цього суперники, як мінімум, двічі могли забивати ще на початку гри, проте незмінно влучали в одну й ту саму ліву стійку.

Однак наприкінці компенсованого часу перед перервою "ораньє" все ж таки встигли відігратись, після чого намагались дотиснути суперників до другого пропущеного голу після відпочинку, але ті не піддались, тож "помаранчеві" залишились поза межами плей-оф турніру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди U-21 — Грузія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Нідерланди U-21 — Грузія U-21 1:1

Голи: Тейлор, 45+6 — Давіташвілі, 42

Нідерланди U-21: Вербрюгген — ван Евейк (Мангуф, 83), ван Геке, ван де Вен, Гартман (Маатсен, 83) — Бюргер (Даллінга, 74), Гравенберх — Еккеленкамп (Тавшан, 75), Тейлор, Саммервіль — Броббі (Зіркзе, 20).

Грузія U-21: Мамардашвілі — Гочолеішвілі, Сазонов, Гелашвілі, Каландадзе — Цитаішвілі (Хвадагіані, 58), Ломінадзе (Гагнідзе, 46), Меквабішвілі, Азарові — Гагуа (Гуліашвілі, 79), Давіташвілі (Мамагеішвілі, 90+2).

Попередження: Ломінадзе, Меквабішвілі, Давіташвілі.