Україна

Одна із пропозицій вже має офіційний характер.

Нападник донецького Шахтаря та молодіжної збірної України Богдан В'юнник потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів. Про це повідомляє Football Hub.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлені Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн та Динамо Будейовиці.

Також зазначається, що чеський клуб вже запропонував "гірникам" оренду футболіста із правом подальшого викупу.

Минулого сезону В'юнник провів 14 матчів за австрійський Грацер на правах оренди, за який він виступав з лютого минулого року. На його рахунку один гол та один асист.