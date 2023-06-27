Україна

Клуб УПЛ був сильнішим за чемпіона Другої ліги.

Колос вже розпочав підготовку до старту нового сезону та вчора, 27 червня, провів перший товариський матч проти Ниви Бузової – чемпіона Другої ліги.

Перемогу команді Ярослава Вишняка приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Антона Салабая на четвертій хвилині. Сам Антон у літнє міжсезоння повернувся з Діназа, де виступав на правах оренди.

У цьому матчі Вишняк задіяв два склади у двох таймах.

Колос — Нива Бузова 1:0

Гол: Салабай, 4.

Свій наступний матч Колос проведе 4 липня. Суперником буде київська Оболонь, яка у найближчому сезоні зіграє в УПЛ.