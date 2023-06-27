Клуб УПЛ був сильнішим за чемпіона Другої ліги.
Колос - Нива Бузова, ФК Колос
27 червня 2023, 07:38
Колос вже розпочав підготовку до старту нового сезону та вчора, 27 червня, провів перший товариський матч проти Ниви Бузової – чемпіона Другої ліги.
Перемогу команді Ярослава Вишняка приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Антона Салабая на четвертій хвилині. Сам Антон у літнє міжсезоння повернувся з Діназа, де виступав на правах оренди.
У цьому матчі Вишняк задіяв два склади у двох таймах.
Колос — Нива Бузова 1:0
Гол: Салабай, 4.
Свій наступний матч Колос проведе 4 липня. Суперником буде київська Оболонь, яка у найближчому сезоні зіграє в УПЛ.