Україна

Команда Руслана Ротаня вийшла із відпустки.

Олександрія вийшла з відпустки та вже провела перше тренування у рамках підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Руслана Ротаня проведе два навчально-тренувальні збори. Перший пройде з 12 липня, на якому команда працюватиме у режимі дворазових тренувань.

За цей час Олександрія проведе три спаринги — проти Маріуполя (3 липня), Ворскли (7 липня) та Гірника-Спорта (10 липня).

Також наголошується, що поки Ротань виконуватиме обов'язки наставника молодіжної збірної України на Євро-2023, очолюватиме тренувальний процес Володимир Єзерський.

За підсумками минулого сезону Олександрія посіла шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. Новий сезон стартує 29 липня.