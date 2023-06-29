Україна

Чернігівська команда розпочне свої виступи у новому вигляді з Другої ліги.

Президент Десни Володимир Левін прокоментував майбутнє команди та будівництво дитячої академії, а також розповів, чи отримав клуб відсоток від продажу Михайла Мудрика у Челсі.

"На жаль, на цей момент Десна не отримала грошей за трансфер Мудрика в Челсі. Нова система TMS-менеджера і FIFA Clearing House SAS, яку ми проходимо, завдає нашому клубу непереборних труднощів. Ми зіштовхнулися зі складною верифікацією та зміною вимог до документів, що ускладнює наші спроби отримати гроші. Однак наш клуб боротиметься до кінця, щоб довести правомірність наших прав та отримати винагороду за роботу з гравцем. Тому, якщо ми таки отримаємо гроші, я повідомлю про це як перемогу України над європейською системою документообігу.

Місце в УПЛ на сезон-2024/25 чи виступи у Другій лізі? У нас чітко прописаний механізм відновлення клубу, який дозволить нам розпочати наступний сезон. Це включає створення нового клубу, гри клубу у Другій лізі та, при досягненні рівня гри УПЛ, переведення клубу до Прем'єр-ліги.

Однак важливо відзначити, що питання не стоїть у подоланні трансферного бану, а у можливості створення якісної команди. Необхідно зібрати набір футболістів, які зможуть відповідати рівню гри в УПЛ. Якщо це вдасться, то наш клуб буде успішним, і ми будемо пишатися його досягненнями.

Як фонд ми не починали збирати гроші на підтримку ФК Десна. Наш пріоритет — будівництво дитячої академії. Однак через складну обстановку в Чернігівській області ми змушені були більше займатися евакуацією та наданням допомоги дітям. Розуміючи складну ситуацію, ми постаралися впоратися самотужки й надати максимальну підтримку. Наразі ми не можемо назвати конкретну суму нашої допомоги, оскільки наші зусилля були спрямовані на різні види благодійності, окрім підтримки маленьких футболістів.

Я радий повідомити, що ми рухаємося далі в процесі отримання необхідних дозволів на будівництво футбольної академії Десни. Ми провели переговори з китайською компанією і сподіваємося на продуктивну співпрацю. Стратегія китайської компанії пов'язана з державними інтересами розвитку, у тому числі китайського футболу та завдань поставлених Сі Цзіньпіном про перемогу на чемпіонаті світу 2050 року. Тому ми впевнені, що це принесе благо як для футбольної академії, так і для відновлення спільних інфраструктурних об'єктів у Чернігові при підтримці Китаю.

Ми також провели багато переговорів із донорами, починаючи від великих міжнародних фондів і закінчуючи представниками компаній, що спеціалізуються на будівництві стадіонів. Однак, ми з'ясували, що питання спортивної інфраструктури не є пріоритетним для міжнародних донорів. На цей час вони більше схильні допомагати відновленню промисловості, створенню робочих місць, відновленню зруйнованих будинків, критичній та соціальній інфраструктурі.

Проте ми не опускаємо руки та шукаємо інші шляхи розв'язання цієї проблеми. Ми об'єдналися з американською компанією Autodesk і створили програму документообігу, яка допомагає громадам, які постраждали від війни, залучати донорів та інвесторів для відновлення їх об'єктів. Спільно ми можемо досягти більшого, ніж кожен окремо. Крім того, враховуючи проблеми з бюджетом держави, найближчими роками розраховувати на допомогу від держави не доводиться", - сказав Левін в інтерв'ю Суспільне.

Раніше повідомлялося, що Десна може відновити участь в УПЛ, але, за словами Левіна, такий сценарій малоймовірний через проблеми з інфраструктурою, яку розбомбили окупанти в Чернігові, а також через трансферний бан.