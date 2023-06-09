Україна

Володимир Левін розказав про майбутнє чернігівського клубу.

Чернігівська Десна була змушена тимчасово припинити свої виступи в українській Прем'єр-лізі через повномасштабне вторгнення росії на територію України.

Відповідно до рішення УАФ, Десна може відновити участь в УПЛ, але, за словами президента клубу Володимира Левіна, такий сценарій малоймовірний через проблеми з інфраструктурою, яку розбомбили окупанти в Чернігові, а також через трансферний бан.

Нагадаємо, у лютому 2022 року на Десну було накладено трансферний бан за заборгованість перед румунським легіонером Константіном Дімою, а потім УАФ наклала санкції на підписання нових гравців за борги перед Владиславом Калітвінцевим та Максимом Імерековим.

"Підбір гравців – це найскладніший процес, особливо якщо вони доступні лише під час трансферного вікна. Необхідно провести ретельний аналіз та підбір гравців, які відповідають вимогам Десни та можуть посилити її склад. На сьогодні ми проводимо аналіз таких гравців.

Однак трансферний бан може обмежувати можливість залучення нових гравців, що ускладнює завдання зібрати повноцінну команду. Це проблема, яку потрібно вирішити, щоб команда могла укомплектувати свій склад якнайкраще.

Що стосується можливості початку сезону у Другій лізі для нової команди з однойменною назвою Десна, то це може бути хорошим стартом, що дозволяє колективу формувати свій склад, розвивати гравців та досягти успіху в нижчому дивізіоні. У майбутньому команда може прагнути повернутися до вищої ліги та об’єднати клуби, щоб зберегти історичні традиції та залучити підтримку вболівальників.

Завдання Десни полягає у тому, щоб повернути позиції Чернігова на українській футбольній арені та досягти успіхів на національному та міжнародному рівнях. Ми прагнемо створити сильну команду, яка гратиме із завзятістю, пристрастю та відданістю, для своїх уболівальників.

Чернігів має багату історію у футболі, і ми прагнемо відновити його славу та привернути увагу до цього чудового міста. Ми маємо намір усунути системні проблеми, які заважають нам зараз, і працювати старанно над розвитком команди, щоб досягти поставленої мети в сезоні 2024/25.

Ми дякуємо нашим вболівальникам за їх підтримку та обіцяємо зробити все можливе, аби повернути Десну на футбольну мапу України", - сказав Левін в інтерв'ю сайту міста Чернігів 0462.ua.

Додамо, що у сезоні-2021/22, який був недограним через війну, Десна посіла сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ після 18 турів, набравши 25 очок.