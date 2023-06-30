Україна

Найбільше балів після підрахунку анкет, наданих клубами, виявилося у півзахисника Шахтаря.

Півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова визнали найкращим молодим футболістом за підсумками минулого сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Судаков здобув перемогу за підсумками традиційного анкетування клубів чемпіонату України після закінчення сезону.

20-річний хавбек "гірників" був присутнім у 8 із 15 анкет (Шахтар голосувати за свого не зміг). Також у п'яти анкетах він посідав перше місце. Судаков набрав 20 балів.

Друге місце в рейтингу посів Володимир Бражко із Зорі (14 балів), а трійку найкращих замкнув Назар Волошин із Динамо (8). Топ-5 доповнили Владислав Ванат із Динамо (6), Валентин Рубчинський із Дніпра-1 (5) та Марко Сапуга із Руху (5).

Минулого сезону Судаков провів 29 матчів в УПЛ, у яких забив п'ять голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Трубін був визнаний найкращим воротарем минулого сезону в УПЛ.