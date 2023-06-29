Україна

Переможець визначався на основі анкетування клубів УПЛ.

Найкращим воротарем минулого сезону української Прем'єр-ліги було визнано голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна.

Переможця номінації було обрано на підставі голосування серед клубів. Анатолій був присутній у 12 анкетах із 15 можливих ("гірники" голосувати за свого не могли). У 10 анкетах Трубіна обрали перше місце.

У підсумкових результатах Трубін набрав 34 бали, що допомогло йому випередити воротаря Миная Олександра Бандуру (21 бал) та Олега Мозіля з Металіста 1925 (8).

Топ-5 доповнили Георгій Бущан із Динамо (6) та Олександр Сапутін із Зорі (6).

Минулого сезону Трубін провів 28 матчів в УПЛ, з яких 14 на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що у послугах Трубіна зацікавлені Челсі та Інтер.