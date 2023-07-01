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Football.ua знайомить з командою, що протистоятиме підопічним Руслана Ротаня у 1/4 фіналу континентальної першості серед збірних U-21.

Молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у стадії плей-оф ЄВРО-2023, у якій візьмуть участь 8 найкращих європейських команд вікової категорії U-21.

За підсумками групового етапу підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце у групі В, пропустивши вперед Іспанію лише за додатковими показниками, а отже в рамках стадії плей-оф континентальної молодіжної першості вони зустрінуться з переможцем квартету D — Францією.

Football.ua знайомить вас з командою Франції U-21, яка стане наступним супротивником молодіжної збірної України на ЄВРО-2023.

Франція U-21 у відборі ЄВРО-2023

В рамках відбіркового циклу до фінальної частини чемпіонату Європи-2023 року збірна Франції виступала в одній групі з Україною, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією.

За десять матчів команда Сільвена Ріполя лише двічі втратили бали. Вперше це було доволі несподівано, адже це був виїзний матч проти Фарерських островів — тоді команди зіграли з рахунком 1:1. А ось вже вдруге — в матчі проти команди Руслана Ротаня. Тоді команди видали вкрай цікавий матч, який завершився з рахунком 3:3.

Найкращим бомбардиром французів в рамках відбору став Амін Гуйрі, який відзначився п'ятьма забитим голами. Також високий показник результативності у Раяна Шеркі — він забив чотири м'ячі. Наприклад, у нашого найкращого бомбардира у відборі, Владислава Ваната, всього три м'ячі.

Тренер збірної Франції U-21

Перший та найголовніший факт — Сільвен Ріполь працює з молодіжною командою вже шостий рік, тому він відмінно знає можливості своїх підопічних та, вочевидь, на думку Федерації футболу Франції гарно порається зі своїми обов'язками.

Сільвен Ріполь встиг пограти на відносно високому рівні — за Ренн та Лор'ян у Лізі 1. Той же Лор'ян він потім очолював як головний тренер, а вже там оцінили його роботи та запросили у молодіжну збірну Франції.

Якщо говорити мовою чисел, то на рахунку Сільвена Ріполя вже 60 (!) матчі на чолі молодіжної команди — 40 з них він виграв. Також було дванадцять нічиїх та вісім поразок.

Поразки припадали на зустрічі зі Швейцарією, Австрією, Данією, Англією, Іспанією та Нідерландами. Варто розуміти, що востаннє французи під його керівництвом програвали Нідерландам ще у травні 2021 року, тому задача у команди Руслана Ротаня стоїть вкрай важка.

В останніх матчах Сільвен Ріполь дозволяв собі експериментувати зі схемами. Проти Швейцарії була схема 4-3-1-2, в грі з Норвегією — 4-4-1-1, а з італійцями — 4-3-3, отже буде цікаво подивитись, що він обере на матч проти України.

Склад збірної Франції U-21

Склад французької молодіжної збірної традиційно складається з ряду імен, які вже незабаром будуть складати основу провідних європейських клубів.

Ті ж П'єр Калюлю та Мохамед Сімакан вже грають важливу роль у командах рівня Ліги чемпіонів. Іллан Мельє та Майкл Олісе добре показують себе в АПЛ, Кефрен Тюрам та Ману Кане останнім часом фігурують у чутках — їх пов'язують з топклубами.

Все це вже запевняє у високому рівні збірної Франції, не дивлячись навіть на розсип талановитих виконавців з місцевого чемпіонату.

Воротарі: Стефан Баїч (Валансьєнн, Франція), Лукас Шевальє (Лілль, Франція), Іллан Мельє (Лідс, Англія)

Захисники: Лоїк Баде (Севілья, Іспанія), Саша Бої (Галатасарай, Туреччина), Бафоде Діакіте (Лілль, Франція), П'єр Калюлю (Мілан, Італія), Яссер Ларусі (Труа, Франція), Кастелло Лукеба (Ліон, Франція), Квентін Мерлін (Нант, Франція), Мохамед Сімакан (РБ Лейпциг, Німеччина)

Півзахисники: Максенс Какере (Ліон, Франція), Жоріс Шотар (Монпельє, Франція), Ману Коне (Боруссія Менхенгладбах), Енцо Ле Фе (Лорьян, Франція), Майкл Олісе (Крістал Пелас, Англія), Кефрен Тюрам (Ніцца, Франція)

Нападники: Амін Адлі (Баєр, Німеччина), Бредлі Баркола, Раян Черкі (обидва – Ліон, Франція), Амін Гуйрі, Арно Калімуендо (обидва – Ренн, Франція), Елі Вах (Монпельє, Франція)

Найкращий бомбардир Франції U-21 у відборі на ЄВРО-2023

Найкращим бомбардиром молодіжної збірної Франції в рамках відбіркового циклу є Бредлі Баркола, який забив два голи та віддав результативно передачу.

На клубному рівні двадцятирічний нападник виступає за Ліон. В минулому сезоні він провів 33 матчі, в яких відзначився сімома голами та десятьма результативними передачами.

Не дивлячись на інтерес від інших клубів, молодий гравець ретельно підходить до свого прогресу, запевняючи у своїй виключній вірності Ліону.

"Мені потрібен повноцінний сезон, щоб підтвердити мій прогрес. Ви не повинні забувати, що я мав лише шість місяців із моменту дебюту на дорослому рівні.

Я дуже добре почуваю себе в Ліоні. Сподіваюся, що я й надалі буду користуватися довірою тренера.

Я не знаю, як саме пройде це трансферне вікно, але я не відчуваю передумов для того, що я маю піти з клубу. Дайте мені зіграти один повний сезону у стартовому складі — із першої гри й до останньої, а потім поговоримо", — заявив амбітний французький виконавець.

Портал Transfermarkt оцінює Бредлі Баркола у 18 мільйонів євро.

Виступи збірної Франції U-21 на груповому етапі чемпіонату Європи-2023

В першому матчі команда Сільвена Ріполя грала проти однолітків з Італії. В тій грі французи здобули перемогу з рахунком 2:1. Калімуендо відкрив рахунок в середині першого тайму, але ще до перерви Пеллегрі встановив паритет. Втім, вже у другому таймі Баркола приніс перемогу своїй команді. Та зустріч також запам'яталась не дуже високим рівнем суддівства.

В другому турі групового етапу збірна Франції грала проти Норвегії та здобула мінімальну перемогу (1:0). Вирішальний м'яч на свій рахунок записав Майкл Олісе на початку другої половини гри. Вже на цьому етапі французи майже гарантували собі вихід у наступну стадію.

В третьому ж матчі французи з впевненим рахунком обіграли Швейцарію (4:1). Гуірі відкрив рахунок на 16 хвилині, але вже на 35-ій Ндоє встановив паритет. Однак після цього, у другому таймі, французи тричі вразили ворота супротивника, знявши усі питання.