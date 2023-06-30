Україна

Полісся продовжує підготовку до старту сезону Української Прем'єр-Ліги.

Захисник Полісся Євгеній Морозко розповів, як команда готується до дебюту в УПЛ.

"Ми вже втягнулись в роботу і працюємо у дворазовому режимі, в позитивному настрої. Зараз вже до завершення підходить умовний перший збір, буде контрольна гра і підемо на два вихідних, а там далі продовжимо працювати.

Про відпустку вже всі забули й вже готуємось до чемпіонату. Він буде надзвичайно насичений і треба підготуватись максимально сильно. І, я думаю, що краще грати із сильними суперниками, тим паче, що зараз проти нас гратимуть в чемпіонаті такі самі, як і австрійці, як і словенці.

Всі кремезні, всі будуть швидше думати й відповідно й нам потрібно швидше думати. Саме тому на зборах треба готуватись через такі ігри", — поділився своїми думками правий захисник Полісся Євгеній Морозко.

30 червня команда проведе другий контрольний поєдинок. Попереднім суперником "вовків" мав стати австрійський футбольний клуб Капфенберг, втім, Полісся зіграє з іншою командою. Суперник "вовків" — футбольний клуб Оцелул, який за результатами сезону 2022/2023 підвищився у класі та потрапив до вищої ліги Румунії.